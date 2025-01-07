Чиновники КМДА вимагали щотижневу "данину" із перевізників: що їм світить

Вони вимагали хабарі зокрема й з дружини військового, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить

Заступник начальника Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, директор Комунальної служби перевезень КМДА та керівник одного з транспортних підприємств постануть перед судом. Посадовці вимагали зі столичного перевізника по 40 тисяч гривень на тиждень за право возити пасажирів, а керівник транспортного підприємства був посередником під час одержання грошей.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, обвинувальний акт щодо фігурантів скеровано до суду. Як встановило досудове розслідування, у 2024 році заступник начальника Департаменту ініціював розірвання договору про здійснення пасажирських перевезень на одному з міських автобусних маршрутів. Підприємець через посередника отримав пропозицію пошуку "компромісу". Посадовці КМДА вимагали щотижня платити їм по 40 тисяч гривень: тариф за кожен автобус у будній день становив 800 гривень, у вихідний – 600. Задокументовано факти отримання "дані" на загальну суму 280 тисяч гривень.

Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА намагався через суд оскаржити повідомлення про підозру. Однак Київський апеляційний суд визнав її законною та обґрунтованою. Двоє інших фігурантів також оскаржували у суді повідомлення про підозру та також безрезультатно.

У ДБР уточнили, що посадовці вимагали хабарі зокрема й від дружини військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить. Вона звернулася до ДБР у квітні 2024 року та заявила про системний тиск та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на "співпрацю".

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці грудня співробітники ДБР затримали депутата Львівської облради та заступника міського голови однієї з ОТГ регіону під час отримання великого хабаря. Всього вони шахрайським способом намагалися "виманити" у місцевого бізнесмена 1 мільйон 200 тисяч гривень.