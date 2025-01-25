Появились новые подробности о главном психиатре ВСУ, который стал долларовым миллионером во время войны
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Ему может грозить до 10 лет за решеткой
Главный психиатр Вооруженных сил Украины Олег Друзь, взятый под стражу из-за подозрения в незаконном обогащении на миллион долларов за время полномасштабной войны, мог планировать купить виллу в Турции. Также он приобрел вольер для своих собак за 300 тысяч гривен.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник издания, в 2024 году Друзь дважды ездил в Турцию.
По имеющимся данным, он якобы хотел купить там трехэтажную виллу с бассейном стоимостью 650 тысяч евро. Для этого, находясь в Турции, Друзь контактировал с риелтором, который предлагал ему разные варианты элитного жилья.
Вилла, которую присматривал Друзь
Кроме того, именно в Турции живет его приемная дочь, для которой Друзь приобрел гибридную Toyota. Видео об этой покупке психиатр снимал на свой телефон.
Правоохранители установили, что нынешняя жена Друзя – россиянка, но женщина уже получила украинское гражданство. Ее сын проживает в Киеве, однако до сих пор имеет российский паспорт.
Что известно о деле главного психиатра ВСУ
Служба безопасности Украины задержала главного психиатра ВСУ Олега Друзя, также являющегося заместителем Председателя Центральной ВЛК, 21 января. Его подозревают в незаконном обогащении, так как за время полномасштабной войны Друзь разбогател более чем на 1 млн долларов.
Своих космических доходов он не отражало в своей декларации. В течение 2022-2024 годов подозреваемый Друзь приобрел частный дом в Киевской области, квартиры, земли, автомобили BMW. Имущество он оформлял на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.
Во время обысков у Друзя также обнаружили 152 тысячи долларов США и 34 тысячи евро. Санкция инкриминирующих ему статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на судебном заседании по избранию меры пресечения Друзь жаловался, что недавно перенес инфаркт. Его адвокат также апеллировал к недомоганию подзащитного, однако сказал, что тот якобы перенес инсульт.