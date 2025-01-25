Появились новые подробности о главном психиатре ВСУ, который стал долларовым миллионером во время войны

Ему может грозить до 10 лет за решеткой

Главный психиатр Вооруженных сил Украины Олег Друзь, взятый под стражу из-за подозрения в незаконном обогащении на миллион долларов за время полномасштабной войны, мог планировать купить виллу в Турции. Также он приобрел вольер для своих собак за 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник издания, в 2024 году Друзь дважды ездил в Турцию.

По имеющимся данным, он якобы хотел купить там трехэтажную виллу с бассейном стоимостью 650 тысяч евро. Для этого, находясь в Турции, Друзь контактировал с риелтором, который предлагал ему разные варианты элитного жилья.

Вилла, которую присматривал Друзь

Кроме того, именно в Турции живет его приемная дочь, для которой Друзь приобрел гибридную Toyota. Видео об этой покупке психиатр снимал на свой телефон.

Психиатр купил вольер для своих собак за 300 тысяч гривен

Правоохранители установили, что нынешняя жена Друзя – россиянка, но женщина уже получила украинское гражданство. Ее сын проживает в Киеве, однако до сих пор имеет российский паспорт.

Что известно о деле главного психиатра ВСУ

Служба безопасности Украины задержала главного психиатра ВСУ Олега Друзя, также являющегося заместителем Председателя Центральной ВЛК, 21 января. Его подозревают в незаконном обогащении, так как за время полномасштабной войны Друзь разбогател более чем на 1 млн долларов.

Своих космических доходов он не отражало в своей декларации. В течение 2022-2024 годов подозреваемый Друзь приобрел частный дом в Киевской области, квартиры, земли, автомобили BMW. Имущество он оформлял на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

Во время обысков у Друзя также обнаружили 152 тысячи долларов США и 34 тысячи евро. Санкция инкриминирующих ему статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на судебном заседании по избранию меры пресечения Друзь жаловался, что недавно перенес инфаркт. Его адвокат также апеллировал к недомоганию подзащитного, однако сказал, что тот якобы перенес инсульт.