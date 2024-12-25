Ховали гроші в унітазі: ДБР затримало депутата Львівської облради та його спільника на великому хабарі (відео)

Зловмисників звинуватили у шахрайстві

Співробітники ДБР затримали депутата Львівської облради та заступника міського голови однієї з ОТГ регіону під час отримання великого хабара. Всього вони шахрайським способом намагалися "виманити" у місцевого бізнесмена 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі ДБР. Спільникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Згідно з матеріалами справи, депутат Львівської обласної ради та заступник міського голови однієї із територіальних громад регіону звернулися до приватного підприємця. Вони запропонували бізнесменові допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт у регіоні, але він відмовився.

Після того, як підприємець самостійно переміг у відкритих торгах і виграв тендер, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони "сприяли" його перемозі. Після цього зловмисники у нав’язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку.

Цією справою зацікавилися фахівці ДБР, які затримали чоловіківпід час отримання ними 25 000 доларів США та 190 000 гривень, що у перерахунку на національну валюту становить 1 мільйон 200 тисяч гривень.

За місцем їхнього проживання було проведено обшуки і на одному з опублікованих силовиками знімків можна помітити, що зловмисники намагалися сховати пачки доларів навіть в унітазі, перев’язавши їх мотузкою.

Їм повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

На даний момент вирішується питання про обрання ним запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ та ГБР провели спільну операцію та затримали у Львові керівника одного з міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України. Чиновник обклав "даниною" бізнесменів, які вели господарську діяльність на території однієї з виправних установ західного регіону.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що заступник міністра енергетики України затримали на хабарі у півмільйона доларів. За ці гроші затриманий пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування гірничодобувне обладнання із шахт прифронтового району Донецької області.