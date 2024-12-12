Співробітник ТЦК погорів на хабарі та отримав покарання

Обвинувачений свою провину визнав

Співробітник ТЦК у Калуші був спійманий на хабарі і він пішов під суд. Днями чоловік почув вирок — його покарали штрафом у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про це повідомляє прес-служба Калуського міськрайонного суду. У судовому засіданні обвинувачений свою провину повністю визнав.

Згідно з матеріалами справи, 57-річний житель Калуша, який є співробітником місцевого ТЦК, "попався" на одержанні хабара. Чоловік отримав неправомірну вигоду для себе за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

"Співробітник районного ТЦК та СП з метою незаконного особистого збагачення у травні 2024 року отримав від іншої особи суму у розмірі 2000 гривень, а вже у липні — 400 доларів США за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави — начальника районного ТЦК та СП", — йдеться в повідомленні.

Як виявилося, чоловік "сприяв" своєму другові у видачі військово-облікових документів для ідентифікації в системі "Оберіг".

У судовому засіданні обвинувачений вину свою повністю визнав. Суд врахував усі обставини справи та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень.

Нагадаємо, керівництво ТЦК на Прикарпатті згоріло на хабарах. Заступника керівника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування (ОТЦК) упіймали на хабарі. Також було викрито на такій же схемі ще двох співробітників районного військкомату.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що затриманий за схему ухилення від мобілізації керівник Бучанського ТЦК отримав нову підозру. Цього разу йдеться про незаконне збагачення.