СБУ затримала адвоката на хабарі майже мільйон доларів — ЗМІ (фото)

Затримання сталося під час отримання першого траншу

СБУ затримала адвоката, коли той отримував гроші за вирішення "земельного питання". У мережі з’явилася інформація про те, що йдеться про керівника партії "УДАР Віталія Кличка" в Одеській області Олександра Суханова.

Про це поінформував блогер Ігор Лаченков з посиланням на свої джерела. За його словами, адвокат начебто вимагав мільйон доларів.

"Адвокат працював у "партнерстві" зі столичними чиновниками та обіцяв за мільйон доларів США провести через КМДА всі необхідні рішення для виділення в оренду землі на набережній Дніпра у відомому парку "Наталка", — написав Лаченков.

Зазначається, що Суханова затримали у момент, коли він отримував перший транш у розмірі 900 тисяч доларів США.

Пресслужба СБУ інформацію наразі не коментувала, проте у мережі вже показали фото з місця затримання.

Як повідомлялося раніше, СБУ у Києві затримала підлітка, підозрюваного у підпалі відділення "Укрпошти" у Святошинському районі. За попередніми даними слідства, неповнолітній погодився на злочин через обіцянку заробітку від російського куратора — він розбив двері пошти та підпалив приміщення.