Шмигаль розповів, кому в першу чергу надсилатимуть повістки

Лише невелика кількість повісток була надіслана громадянам, які працюють

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про початок дії принципу "воюй або працюй". В першу чергу мобілізація торкнеться тих, хто не платить податків.

Про це він заявив на Київському міжнародному економічному форумі. За його словами, зараз майже всі повістки формуються через електронний реєстр "Оберіг" і надсилаються особам, які працюють не офіційно, або безробітнім.

"Цей принцип уже запроваджений. Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр "Оберіг", направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена. Лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють", — пояснив прем'єр-міністр.

Нагадуємо, що у серпні цього року глава уряду Денис Шмигаль заявив, що в Україні буде діяти принцип "воюй або працюй". Це передбачає запровадження низки заходів, які виведуть ринок праці з тіні. Це важливий момент для збільшення кількості робочих місць і підвищення середніх зарплат у галузях та наповнення бюджету, наголосив він. За словами прем'єр-міністра, зараз є критична необхідність залучити до бюджету додаткові кошти.

Шмигаль розповів про основні кроки, які будуть сприяти цьому процесу. Планується збільшити внутрішні запозичення та ставки податку на доходи для банків. Також буде розширено бази для військового збору та в окремих випадках підвищено ставки військового збору.

Раніше "Телеграф" писав, що не так з економічним бронюванням. Про це розповів економічний аналітик Павло Себастьянович.