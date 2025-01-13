Безробітні в пріоритеті? У Сухопутних військах розповіли, кому роздають повістки

Повістки можуть вручати будь-де

У листопаді 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про пріоритетність мобілізації безробітних українців, які не сплачують податки. У Сухопутних військах ЗСУ надали роз’яснення щодо принципів призову зараз.

Офіцерка Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратів наголосила, що сегрегації за ознакою офіційного працевлаштування не існує. Передає 24 Канал.

За словами Кіндратів, мобілізаційні заходи проводяться серед усіх військовозобов'язаних громадян, незалежно від їхнього соціального статусу чи працевлаштування. Співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) здійснюють оповіщення як у громадських місцях, так і безпосередньо на підприємствах.

"Просто ця частина роботи не така помітна, як у громадських місцях", — пояснила офіцерка.

Кіндратів також висловилася щодо скандалів навколо ТЦК та СП, наголосивши, що територіальні центри комплектування є невід’ємною частиною Збройних сил України. За її словами, ворог зацікавлений у тому, щоб українці сприймали ТЦК як окрему структуру, тому активно поширює дезінформацію.

Нагадуємо, хто може отримати повістку в першу чергу цього року. Як уже неодноразово зазначало військове керівництво країни, в першу чергу для доукомплектації армії потрібні люди з бойовим досвідом.

Також існує низка фахівців, на яких спостерігається підвищений попит в армії. Ймовірно, такі громадяни мають шанс отримати повістку в першу чергу.

За словами представника МОУ Дмитра Лазуткіна, армія найбільше потребує:

операторів БПЛА;

айтівців;

водіїв;

стрільців;

розвідників.

Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо відмовитися від повістки. Через відмову без законних підстав можна нарватися не лише на штраф.