В Закарпатье предприятие хочет завезти рабочих из Бангладеша: как отреагировали в службе занятости

Вместо трудоустройства беженцев и ВПЛ на предприятии почему-то хотят завезти мигрантов

В Закарпатье одно из местных предприятий планирует привлечь на работу 160 работников из Бангладеша. Речь идет об ГП "Ламелла" в Тячевском городском территориальном обществе, которое специализируется на изготовлении мебели. Новость об этом вызвала возмущение в социальных сетях.

О намерениях предприятия сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Николай Белецкий. Он заявил, что предприятие расширилось и имеет дополнительные 700 рабочих мест, на которые ищет рабочих.

"Здесь работает 430 человек, а в связи с увеличением производственных мощностей на предприятии есть 700 рабочих мест. Бизнес, создавший все условия, закупивший оборудование, материалы, остро нуждающийся в работниках. Сейчас предприятие ведет переговоры с МИД о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Народной Республики Бангладеш", – написал он.

Новость прокомментировал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко. Он подчеркнул, что вместо того, чтобы трудоустроить беженцев из других регионов Украины, в Украину хотят завезти мигрантов.

"В ОВА заявили, что на Закарпатье предприятие планирует привлечь 160 работников из Народной Республики Бангладеш. Завод по производству мебели уже ведет переговоры с МИД о трудоустройстве мигрантов. Интересно, как на всю эту ситуацию отреагирует Минэкономики, учитывая миллионы беженцев и переселенцев в Украине, из которых сотни тысяч не имеют работы и существуют на грани биологической выживаемости. На х*р тогда нужна служба занятости, которая не может организовать обучение всего 150 человек для не самого сверхсложного производства, при том, что в Украине 2 млн безработных?", – написал он.

Среди других на сообщение Попенко ответил глава департамента коммуникаций Государственной службы занятости Андрей Яницкий. Он отметил, что в этом году было устроено более 250 тысяч человек, в том числе 42 тысячи ВПЛ, а также пообещал узнать, чем обусловлено решение попытаться завезти мигрантов.

"Не знаю ситуацию именно по этому предприятию и не готов без изучения вопроса говорить, почему именно в этом случае бизнес решил привлечь мигрантов. Но в целом ситуация выглядит так: безработица стремительно сокращается и меняется на кадровый кризис, потому что миллионы людей на фронте или за рубежом. Проблема с привлечением кадров есть уже сейчас, и будет расти… Поэтому трудовая миграция будет, мы от этого никуда не денемся. Но, конечно, нужно в первую очередь привлекать украинцев. Уверен, что в данном случае есть логическое объяснение, почему бизнес избрал именно такой путь. Попробую узнать об этом завтра у руководителя Закарпатского областного центра занятости", – написал Яницкий в ответ на заявление Попенко.

Между тем, в Украине сложилась парадоксальная ситуация на рынке труда. Официально в стране зарегистрировано более двух миллионов безработных людей, однако на рынке труда существует безумный дефицит рабочих рук. А еще украинцев возмутило то, что в сети появилось объявление поиска работы для центральной и западной Украины. Но в приоритете украинские мужчины с отсрочкой, а также граждане России и Белоруссии.

Отметим, что быть безработным в Украине сейчас опасно. В ноябре 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о приоритетности мобилизации безработных украинцев, не уплачивающих налоги. Между тем, в Вооруженных силах Украины утверждают, что сегрегации по признаку официального трудоустройства не существует.