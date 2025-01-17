Валерій Дубіль: У Києві проживає близько 500 тисяч ВПО, більшість з них потребують допомоги

До столиці з 2014 року переїхали 185 тисяч ВПО з Криму, Донецької та Луганської областей. З повномасштабним вторгненням залишити власні домівки через ворожі дії і переїхати до Києва були змушені ще понад 300 тисяч українців з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської і Чернігівської областей. Найгострішою проблемою ВПО було і є житло.

Про це заявив Валерій Дубіль, голова "Батьківщини" Києва, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації, заступник Юлії Тимошенко.

"Ми з командою системно спілкуємося з центрами ВПО, дізнаємося про їхні потреби й допомагаємо з вирішенням проблемних питань. В Києві таких центрів декілька. До прикладу, "Я Маріуполь", де зареєстровано понад 20 тисяч переселенців з "міста Марії". Тут містяни обʼєдналися та пліч-о-пліч вибудовують своє життя з чистого аркуша. Покинули свої домівки через дії РФ не звичайні люди, а й справжні професіонали, які самореалізовуються в центрі. Тут працюють лікарі-реабілітологи, кардіологи, терапевти, стоматологи, психологи. А також юристи, рекрутери, швачки — є ті, хто знайшов роботу в інших компаніях, а є й ті, хто надає свої послуги на базі даного центру", — сказав Валерій Дубіль.

Він зазначив, що депутати "Батьківщини" як в Київраді, так і в парламенті продовжать ініціювати проєкти для більш комфортного життя ВПО.

"Болюче питання — житло для вразливих категорій ВПО. Уявімо людину на пенсії з важким захворюванням. Пенсія в розмірі 6 тис. грн, виплати — ще 2 тис. грн. Оренда в найвіддаленіших районах Києва стартує з 6 тис. грн. За що купувати ліки та їжу такій людині — питання риторичне. Адже в черзі на житло — ліквідатори Чорнобильської АЕС, учасники бойових дій, багатодітні родини, діти-сироти й інші пільговики. Суть в тім, що статус ВПО не дає автоматичного привілею на отримання соціального житла", — зазначив він.

Валерій Дубіль пояснив, що працює міська бальна система, яка визначає пріоритетність на отримання соціального житла, проте, за умови його наявності на балансі міста.

"Наші люди з кожного куточку країни дивовижні! Всі, абсолютно всі заслуговують гідного життя і наше завдання продовжувати піклуватися про тих, хто найбільше постраждав через дії країни-терориста", — додав Валерій Дубіль.