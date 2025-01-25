В Канаді зробили невтішну заяву для українських біженців

В країні знайшли прихисток близько 300 тисяч наших громадян

Не всі українці, які приїхали в Канаду як біженці через війну, зможуть отримати дозвіл на постійне проживання в цій країні. Проте поки війна триває, вони матимуть змогу перебувати у Канаді.

Про це заявив міністр імміграції Канади Марк Міллер, передає "Укрінформ". За його словами, надання такого дозволу "надіслало б поразницький меседж стосовно війни в Україні".

"Багато українців хочуть залишитися. Зважаючи на війну, яка досі триває в Україні, існують певні геостратегічні занепокоєння, утім я не готовий надати повноцінне право на постійне проживання усім 300 тисячам українців", — сказав Міллер.

Водночас міністр імміграції додав, що деякі українці "стають канадцями" — в Канаді в них народжуються діти, вони одружуються з її громадянами. Тому "слід проявити гуманність", зазначив Міллер. За його словами, українці, що хочуть залишитися в Канаді на постійне проживання, можуть подавати відповідні заявки на рівні з усіма іншими.

"Поки триває війна — я не надсилатиму українців назад. Ми продовжуємо дозволи на проживання й роботу, тож нічого боятися", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що громадяни України, які після 24 лютого 2022 року опинилися в Німеччині та отримали статус біженців, мають або повертатися додому, або шукати роботу.