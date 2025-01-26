Безробітних мільйони, а на ринку праці дефіцит рук: економіст пояснив, в чому причина такого викривлення

В Україні забагато юристів та економістів, які нікому не потрібні, а робочих спеціальностей замало

В Україні склалася парадоксальна ситуація на ринку праці. Офіційно в країні зареєстровано понад два мільйони безробітних людей, проте на ринку праці існує шалений дефіцит робочих рук.

Про це сказав економіст, член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телеканалу "КИЇВ24". За його словами, парадокс став результатом структурних викривлень на ринку праці в Україні.

"У нас по окремих напрямках діяльності є надзвичайно великий дефіцит кадрів. Мова йде про робітничі спеціальності, про людей, які працюють в логістиці. Одночасно, коли ми говоримо про економічні спеціальності, юридичні, журналістику, там є достатньо велика кількість людей, які шукають роботу і не можуть знайти", – сказав він.

Пендзин додав, що це свідчить про істотні структурні викривлення на ринку праці. Першопричина – проблема з наданням професійної освіти українцям. Зокрема в країні небагато тих, хто готовий був йти вчитися на робітничі спеціальності. Окрім того, зараз через війну та мобілізацію спостерігається гострий дефіцит працівників у традиційно чоловічих професіях. Дійшло до того, що логістичні компанії, наприклад, змушені відкривати для жінок курси з навчання їх керування вантажним транспортом.

Зазначимо, що бути безробітним в Україні зараз ще й небезпечно. У листопаді 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про пріоритетність мобілізації безробітних українців, які не сплачують податки. Тим часом в Збройних силах України стверджують, що сегрегації за ознакою офіційного працевлаштування не існує.

Загалом за весь 2024 ринок праці в Україні показав зростання попиту на кваліфікованих фахівців і водночас дефіцит кадрів. Є п’ять головних вакансій, на які в цей період був великий попит, а також п’ять тих, які найважче було закрити.