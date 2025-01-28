Росії майже нічим воювати: коли у Путіна може закінчитися військова техніка (інфографіка)

Гаряча фаза війни цілком може наближуватись до завершення

Втрати військової техніки Росії, за підрахунками деяких іноземних видань, сягнули колосальних показників. Тому є імовірність, що вже до кінця 2025 року активність бойових дій на фронті почне згасати.

Про це пише The Insider. Зазначається, що росіяни "витратили" більше ніж половину запасів техніки, які були в їх розпорядженні. Зокрема танки, бойові броньовані машини і артилерія.

Усе це може ґрунтовно змінити сам характер війни, "коли сторони переважно обмінюватимуться ударами ракет і дронів по тилах при більш менш статичній лінії фронту".

За даними Oryx, втрати армії РФ на війні складають понад 20 тисяч одиниць озброєнь, військової та спеціальної техніки (ВВСТ). Водночас в Україні ця цифра — 7,6 тисячі одиниць. Якщо ж брати до уваги бронетехніку (танки, БМП та БТР), то з російського боку втрачено 11,6 тисячі, з українського — 3,8 тисячі.

Втрати техніки армії РФ та України відповідно:

танки 2,6 тисячі та 0,7 тисячі;

БТР 1,9 тисячі та 0,8 тисячі;

БМП 4,1 тисячі та 0,9 тисячі.

Втрати артилерії в окупантів врази більші, ніж у ЗСУ, а загальна кількість знищених артсистем наближається до двох тисяч. Аналізуючи ці дані, деякі аналітики вважають, що потенціал військової машини Кремля згасає.

Для російських військ головне джерело надходження важкої техніки для фронту – радянські запаси, адже нове виробництво ще немає відповідної швидкості та потужностей. За даними незалежних дослідників, на базах РФ залишилося від 41% до 52% від довоєнних запасів. Але одиниці техніки, які залишилися на зберіганні, здебільшого у незадовільному технічному стані. Видання додає, що певні категорії БМП та БТР вже закінчилися у РФ, а залишки — металобрухт.

Щодо артилерії то за три роки Росія витратила значні запаси, проте їх поповнення можливе, але є проблема з випуском стволів та достатньою кількістю боєприпасів.

Аналізуючи це, видання пише, що у кращому випадку РФ наразі має у запасі приблизно дві тисячі танків, дві тисячі БМП, три тисячі БТР. Тобто протягом майже трьох років війни Росія вичерпала майже усі запаси техніки на зберіганні у задовільному стані, залишивши там лише зразки, придатні для створення однієї повноцінної машини із двох-трьох розконсервованих.

"Усю війну Кремль фактично веде "в борг", оскільки на жодному з етапів надходження нової техніки, включаючи відновлену зі зберігання, втрати не відшкодовувалися. Аналітики кажуть, що запаси для ремонту та модернізації будуть вичерпані через рік-півтора", — йдеться у матеріалі.

Але слід розуміти, що військове керівництво не допустить знищення парку танків чи БМП та БТР "під нуль". Поступове збідніння військової машини змусить Кремль шукати або додаткові шлях постачання, або змінювати тактику.

"Ні російські, ні українські збройні сили тепер де-факто не мають повноцінних мотострілкових та танкових частин. Навіть вкрай скромні обсяги нового виробництва танків та бронемашин у Росії більше, ніж те, що зараз можуть запропонувати Україні західні союзники", — додає видання.

Більше про те, що відбувається на фронті, в Україні та у світі, розповідаємо у матеріалі: "Війна — день 1070: окупанти тиснуть під Покровськом, а війська КНДР відступають для перегрупування".

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