России почти нечем воевать: когда у Путина может закончиться военная техника (инфографика)

Горячая фаза войны вполне может близиться к завершению

Потери военной техники России, по подсчетам некоторых иностранных изданий, достигли колоссальных показателей. Поэтому есть вероятность, что уже к концу 2025 активность боевых действий на фронте начнет угасать.

Об этом пишет The Insider. Отмечается, что россияне "израсходовали" более половины запасов техники, которые были в их распоряжении. В частности, танки, боевые бронированные машины и артиллерия.

Все это может основательно изменить сам характер войны, "когда стороны будут преимущественно обмениваться ударами ракет и дронов по тылам при более или менее статической линии фронта".

По данным Oryx, потери армии РФ на войне составляют более 20 тысяч единиц вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ). В то же время в Украине эта цифра — 7,6 тысяч единиц. Если же принимать во внимание бронетехнику (танки, БМП и БТР), то с российской стороны потеряно 11,6 тысяч, с украинской — 3,8 тысяч.

Потери техники армии РФ и Украины соответственно:

танки 2,6 тысяч и 0,7 тысяч;

БТР 1,9 тысяч и 0,8 тысяч;

БМП 4,1 тысяч и 0,9 тысяч.

Потери артиллерии у оккупантов в разы больше, чем в ВСУ, а общее количество уничтоженных артсистем приближается к двум тысячам. Анализируя эти данные, некоторые аналитики считают, что потенциал военной машины Кремля угасает.

Для российских войск главный источник поступления тяжелой техники для фронта – советские запасы, ведь новое производство еще не имеет соответствующей скорости и мощностей. По данным независимых исследователей, на базах РФ осталось от 41 до 52% от довоенных запасов. Но оставшиеся на хранении единицы техники в основном в неудовлетворительном техническом состоянии. Издание добавляет, что определенные категории БМП и БТР уже закончились в РФ, а остатки — металлолом.

Что касается артиллерии, то за три года Россия потратила значительные запасы, однако их пополнение возможно, но есть проблема с выпуском стволов и достаточным количеством боеприпасов.

Анализируя это, издание пишет, что в лучшем случае РФ имеет в запасе примерно две тысячи танков, две тысячи БМП, три тысячи БТР. То есть, в течение почти трех лет войны Россия исчерпала почти все запасы техники на хранении в удовлетворительном состоянии, оставив там лишь образцы, пригодные для создания одной полноценной машины из двух-трех расконсервированных.

"Всю войну Кремль фактически ведет "в долг", поскольку ни на одном из этапов поступления новой техники, включая восстановленную по хранению, потери не возмещались. Аналитики говорят, что запасы для ремонта и модернизации будут исчерпаны через год-полтора", — говорится в материале.

Но следует понимать, что военное руководство не допустит уничтожения парка танков или БМП и БТР "под ноль". Постепенное обеднение военной машины заставит Кремль искать либо дополнительные пути поставок, либо изменять тактику.

"Ни российские, ни украинские вооруженные силы теперь де-факто не имеют полноценных мотострелковых и танковых частей. Даже крайне скромные объемы нового производства танков и бронемашин в России больше, чем сейчас могут предложить Украине западные союзники", — добавляет издание.

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