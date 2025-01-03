Росіянин втратив півтора мільйони, намагаючись уникнути пастки шахраїв. Деталі курйозу

Чоловіку повідомили, що від його переказують гроші терористичним організаціям

Житель Уфи (РФ) зрозумів, що його розводять і звернувся на сайт боротьби з шахраями. У результаті там його обдурили на півтора мільйона рублів.

Чоловік набрався кредитів та продав іномарку. Про це повідомляють російські медіа.

"Вперше шахраї зателефонували 61-річному Віктору 11 грудня. Дівчина представилася співробітницею міськради та запропонувала поміняти лічильники, Віктор відмовився, і випадково почув, що на тому кінці дроту обговорюють злом його акаунту на Держпослугах. Після цього дзвінок перервався, а Віктор зрозумів, що його намагалися обдурити", – йдеться у публікації.

Потім чоловік натрапив на сайт Росфінмоніторингу (принаймні він так вирішив). Віктор зателефонував на вказаний номер та розповів про свою проблему. Там йому повідомили, що від його імені роблять перекази терористичним організаціям.

"Після цього чоловіка почали розводити за стандартною схемою – його переконали взяти кредити, щоб "випередити шахраїв" і переказати кошти на "безпечні рахунки", а також продати свій автомобіль "Рено Флюєнс" нібито, щоб виманити злочинців і затримати. Під час угоди щодо авто Віктор чекав, що ось-ось нагрянуть співробітники ФСБ, але ніхто так і не прийшов", — йдеться в повідомленні.

Коли бідолашний продав своє авто, йому сказали, що воно на стоянці біля будівлі ФСБ. Чоловік вирушив на адресу, проте іномарки там не було. У результаті Віктор звернувся до поліції. Загальні збитки склали 1,6 мільйона рублів.

Раніше ми писали, що кіберзлочинці вигадали нову шахрайську схему — вони розсилають українцям фейкові повідомлення нібито про заборгованість перед компанією "Нова пошта" і просять погасити її за новими реквізитами, погрожуючи судом.