"Програшу не буде". Що казав Буданов про війну минулого року та яким був його прогноз на 2025

Він прогнозував РФ проблеми на 2025 рік

"Українська правда" написала, що нещодавно у Верховній Раді відбулася закрита зустріч, на якій начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зробив сумний прогноз щодо долі нашої країни у випадку відсутності переговорів. Він нібито сказав, що якщо до літа не буде серйозних переговорів, то можуть запуститись дуже небезпечні процеси для існування України. Ця заява дисонує з його попередніми публічними висловлюваннями.

"Телеграф" нагадує що Буданов раніше казав про війну та які прогнози давав. Так, на 2024 рік глава ГУР давав стриманий, але оптимістичний прогноз: "я сподіваюся, що наш успіх буде більшим, ніж їх", казав Буданов в інтерв’ю Financial Time.

У квітні 2024 року головний розвідник України казав, що немає причин вважати програш України реальним і неминучим. Він наголошував, що проблеми на фронті існують, проте немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України.

Останніми днями 2024 року Буданов дав прогноз на 2025 рік. Він сказав, що 2025 для України буде більш вдалим, ніж 2024. Водночас росіянам доведеться ухвалювати непрості рішення.

"Якщо Росія не схаменеться до середини 2025 року, їм доведеться ухвалювати непрості рішення щодо фінансової та економічної системи. Чи готові вони до цього? Можливо. Чи хочуть вони цього? Сто відсотків, що ні. Вони всіляко намагатимуться уникнути цього", — сказав Буданов.

Отже, слова, які нібито сказав Буданов на закритій зустрічі в Раді, відрізняються від тих заяв, що начальник ГУР робив раніше. За інформацією УП, керівники парламенту і фракцій запросили до себе командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кирило Буданов був тричі поранений і пережив понад 10 замахів. Скоро буде п'ять років, як він обіймає посаду начальника Головного управління розвідки.