Легкая работа с отличным графиком. Пенсионерам предлагают интересную вакансию на 20 тысяч гривен в месяц

Опыт работы не обязательным

В Ивано-Франковске появилась интересная вакансия для людей пенсионного возраста с привлекательными условиями труда. Местный продуктовый магазин ищет продавцов на неполный рабочий день с заработной платой до 20 тысяч гривен в месяц.

Руководство заведения готово обеспечить работникам официальное трудоустройство и удобный сменный график. Соответствующее объявление размещено на популярном онлайн-ресурсе по поиску работы.

Продуктовый магазин "Караван", расположенный на улице Степана Бандеры, предлагает почасовую оплату от 50 до 60 гривен. Работа предусматривает посменный график 2/2, который можно корректировать в соответствии с личными потребностями работника.

В обязанности продавца входит обслуживание покупателей, консультирование по ассортименту, прием товара и его выкладка на полке. Также работник должен следить за сроками годности и поддерживать чистоту на рабочем месте.

От кандидатов ожидают ответственного отношения к работе, аккуратности и готовности общаться с людьми. Опыт работы не обязателен – главное желание учиться. В магазине небольшой поток покупателей, что делает работу комфортной для людей постарше.

Заведение находится всего в километре от центра города. Для оформления на работу достаточно обратиться непосредственно к руководству магазина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Буковеле предлагают вакансию людям без опыта. Оплата почасовая – от 18 тысяч в месяц.