Можна як в офісі, так і вдома. В Україні пенсіонерам пропонують високооплачувану роботу

Досвід на аналогічній посаді не обов'язковий

Деякі пенсіонери в Україні отримують доволі малу пенсію і тому вимушені шукати додатковий заробіток. Так, у Києві пропонують нескладну роботу з зарплатнею понад 20 тисяч грн.

Про це йдеться на порталі пошуку роботи. У столиці шукають помічника керівника у сфері нерухомості, пропонують зарплату 25 тисяч грн.

Вакансія актуальна і для пенсіонерів також. До того ж працювати можна як в офісі в Києві, так і дистанційно вдома.

Що пропонує роботодавець?

високу зарплату до 25 тисяч грн;

гнучкий графік та формат роботи — офіс або віддалено;

комфортні умови в офісі у Києві;

можливість кар'єрного зростання.

Натомість від працівника вимагають розміщувати оголошення на спеціалізованих сайтах та вести базу об'єктів, поступово оновлюючи інформацію. Ще працівник має виконувати допоміжні адміністративні завдання.

Людина, яка хоче працювати за цією вакансією, повинна бути:

уважна та відповідальна;

впевнено володіти ПК.

Водночас досвід роботи на аналогічній посаді не обов'язковий, але його наявність буде плюсом.

Нагадаємо, що пенсіонерам пропонують в Україні цікаву роботу із зарплатою в 50 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що людям з інвалідністю пропонують роботу з проживанням у Карпатах.