Три категорії "обмежено придатних" можуть не проходити ВЛК: кого це стосується

Терміни проходження медкомісії продовжать до 5 червня

Громадяни, раніше визнані "обмежено придатними" до військової служби, мали пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. Проте тепер умови цієї вимоги можуть змінитися.

Законопроєкт №12457, який наразі розглядається Верховною Радою, пропонує продовжити термін до 5 червня 2025 року, а також звільнити від повторного огляду окремі категорії громадян. Про це пише 24 Канал.

Не зобов'язання проходити повторний військово-лікарський огляд:

чоловікам, яким не виповнилося 25 років;

громадянам віком за 60 років;

людям, які мають статус особи з інвалідністю без зазначення групи (І, ІІ або ІІІ група).

Для інших громадян, визнаних "обмежено придатними", повторне проходження ВЛК залишається обов'язковим.

Нагадуємо, що "обмежено придатних" чоловіків, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого, не будуть штрафувати чи оголошувати в розшук. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

За його словами, є відповідна вказівка до територіальних центрів комплектування (ТЦК) поки не вживати жодних дій проти "обмежено придатних" військовозобов’язаних. Однак це можливо за умови, якщо у них є всі необхідні документи, що підтверджують їхній статус, додає депутат.

Федієнко також зазначив, що скоріш за все, найближчим часом Верховна Рада ухвалить законопроєкт, яким термін проходження повторного ВЛК буде продовжено до 5 червня 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, що робити "обмежено придатним", які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого. Направлення на медогляд можна отримати онлайн у "Резерв+".