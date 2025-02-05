Чи штрафуватимуть "обмежено придатних", які не пройшли ВЛК

На вулиці притягнути до адміністративної відповідальності не можуть, — Звягінцева

"Обмежено придатні" чоловіки мали б пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. Однак Україні досі не ясно, чи дійсно вони зобов’язані проходити ВЛК, чи це лише рекомендація.

Про це в ефірі Українського Радіо розповіла юристка громадської організації "Юридична сотня" Марія Звягінцева.

"Раніше чіткості в цьому регулюванні не було, оскільки вжито слово "підлягають", а не "зобов'язані". Водночас якогось іншого механізму проходження ВЛК, ніж отримати повістку і пройти ВЛК, не було. Лише нещодавно Кабмін ухвалив Постанову № 91 від 28 січня, якою вніс зміни до проведення медогляду, передбачивши, що направлення на ВЛК можна взяти самостійно за бажанням, зокрема через "Резерв+"", — пояснила вона.

Юристка також підкреслила, що для уникнення непорозумінь та можливих наслідків краще пройти огляд. Водночас за її словами, у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт №12457, який пропонує чітко визначити обов’язок "обмежено придатних" осіб повторно пройти ВЛК та перенести терміни виконання цього обов’язку.

Звягінцева прокоментувала і можливі санкції у разі, якщо людина не встигне пройти ВЛК у визначені терміни. Вона зазначила, що відповідальність залежить від того, чи буде зафіксовано порушення правил військового обліку .

"На вулиці притягнути до адміністративної відповідальності вас не можуть. Буде штраф чи ні, все залежить від формулювання. Якщо ухвалять законопроєкт 12457, відповідно до законодавства, закони, які змінюють і пом'якшують відповідальність, мають зворотну силу в часі. Тобто, наприклад, в обмежено придатної особи до 25 років такого обов'язку пройти ВЛК не виникатиме. Відповідно до правил військового обліку, така особа не порушила і жодних санкцій до неї застосовано не буде. Якщо цей законопроєкт не ухвалять або особа буде старшою за 25 років, то обов'язок пройти ВЛК до певних термінів залишається. Якщо вона його не виконає, тоді можна говорити про відповідальність і про застосування санкцій", — додала юристка.

Нагадуємо, що в Офісі Президента запропонували перенести дедлайн проходження ВЛК для "обмежено придатних" з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді.

Також вирішили, що повторне проходження ВЛК стане необов’язковим для осіб до 25 років та тих, хто офіційно визнаний особою з інвалідністю.

До ухвалення закону штрафи не застосовуватимуться, запевняють в ОП. Територіальні центри комплектування не накладатимуть санкцій на тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, а також не оголошуватимуть таких осіб у розшук . Відповідну директиву буде надіслано у всі підрозділи.

Раніше "Телеграф" писав, що робити "обмежено придатним", які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого. Направлення на медогляд можна отримати онлайн.