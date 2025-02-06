Три категории "ограниченно пригодных" могут не проходить ВВК: кого это касается

Сроки прохождения медкомиссии продлят до 5 июня

Граждане, ранее признанные "ограниченно пригодными" к военной службе, должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля. Однако теперь условия этого требования могут измениться.

Законопроект №12457, который сейчас рассматривается Верховной Радой, предлагает продлить срок до 5 июня 2025 года, а также освободить от повторного осмотра отдельные категории граждан. Об этом пишет 24 канал.

Не обязательство проходить повторное военно-врачебное освидетельствование:

мужчинам, которым не исполнилось 25 лет;

гражданам в возрасте после 60 лет;

людям, имеющим статус лица с инвалидностью без указания группы (I, II или III группа).

Для других граждан, признанных "ограниченно пригодными", повторное прохождение ВВК остается обязательным.

Напоминаем, что "ограниченно пригодные" мужчины, не успевшие пройти ВВК до 5 февраля, не будут штрафовать или объявлять в розыск. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.

По его словам, есть соответствующее указание к территориальным центрам комплектования (ТЦК) пока не предпринимать никаких действий против "ограниченно пригодных" военнообязанных. Однако это возможно при условии, что у них есть все необходимые документы, подтверждающие их статус, добавляет депутат.

Федиенко также отметил, что, скорее всего, в ближайшее время Верховная Рада примет законопроект, которым срок прохождения повторного ВВК будет продлен до 5 июня 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, что делать "ограниченно пригодным", которые не успели пройти ВВК до 5 февраля. Направление на медосмотр можно получить онлайн в "Резерве+".