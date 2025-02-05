Можна видихнути? Депутат розповів, чи штрафуватимуть "обмежено придатних", які не пройшли ВЛК

Найближчим часом Верховна Рада має ухвалити відповідний законопроєкт

Громадяни, які раніше були "обмежено придатними" мали пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого 2025 року. Тих, хто не встиг пройти ВЛК, не будуть штрафувати чи оголошувати в розшук.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко в ефірі телеканалу "Київ24". За його словами, є відповідна вказівка до територіальних центрів комплектування (ТЦК) поки не вживати жодних дій проти "обмежено придатних" військовозобов’язаних.

Однак це можливо за умови, якщо у них є всі необхідні документи, що підтверджують їхній статус, додає депутат.

Що відомо про перенесення термінів

Федієнко зазначив, що скоріш за все, найближчим часом Верховна Рада ухвалить законопроєкт, яким термін проходження повторного ВЛК буде продовжено до 5 червня 2025 року.

Нагадуємо, юристка громадської організації "Юридична сотня" Марія Звягінцева прокоментувала і можливі санкції у разі, якщо людина не встигне пройти ВЛК у визначені терміни. Вона зазначила, що відповідальність залежить від того, чи буде зафіксовано порушення правил військового обліку .

"На вулиці притягнути до адміністративної відповідальності вас не можуть. Буде штраф чи ні, все залежить від формулювання. Якщо ухвалять законопроєкт 12457, відповідно до законодавства, закони, які змінюють і пом'якшують відповідальність, мають зворотну силу в часі. Тобто, наприклад, в обмежено придатної особи до 25 років такого обов'язку пройти ВЛК не виникатиме. Відповідно до правил військового обліку, така особа не порушила і жодних санкцій до неї застосовано не буде. Якщо цей законопроєкт не ухвалять або особа буде старшою за 25 років, то обов'язок пройти ВЛК до певних термінів залишається. Якщо вона його не виконає, тоді можна говорити про відповідальність і про застосування санкцій", — додала юристка.

Юристка також підкреслила, що для уникнення непорозумінь та можливих наслідків краще пройти огляд. Водночас за її словами, у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт №12457, який пропонує чітко визначити обов’язок "обмежено придатних" осіб повторно пройти ВЛК та перенести терміни виконання цього обов’язку.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати електронне направлення на ВЛК у "Резерв+". Ця функція дає змогу отримати направлення без особистого візиту до ТЦК та СП.