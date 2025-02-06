Екскерівниця МСЕК Тетяна Крупа записала на невістку люксове авто: його нема в жодній декларації

Авто коштує понад 100 тисяч доларів

Вищий антикорупційний суд арештував люксовий автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 E 2024 року випуску, який належить Катерині Крупі — невістці голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку впіймали на багатомільйонному хабарі.

Mercedes-Benz GLE 400 E — преміальний кросовер вартістю від 100 тисяч євро, який не зазначений у жодній декларації родини. Водночас згідно з декларацією за 2023 рік, син очільниці МСЕК Олександр Крупа володіє чотирма елітними автомобілями. Про це свідчать матеріали суду.

До автопарку родини входять: Volkswagen Touareg 2013 року (преміальний позашляховик з двигуном 3.0 потужністю 245 к.с.), Audi Q7 2016 року (люксовий кросовер вартістю 1,1 млн грн), Audi Q8 2021 року (флагманський позашляховик за 2,1 млн грн) та BMW X7 2022 року випуску (преміальний SUV за 2,2 млн грн).

Катерина Крупа раніше обіймала посаду начальника управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Хмельницькому. Її остання декларація як посадовиці датована 2022 роком.

За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення Тетяна Крупа разом із сином Олександром та невісткою Катериною вивезли до Польщі близько 2 мільйонів доларів. Наразі подружжя Круп зберігає майже 1 мільйон доларів, 20 мільйонів гривень та 100 тисяч євро.

Mercedes-Benz GLE

Довідка. Mercedes-Benz GLE 400 E 2024 — гібридний преміальний кросовер з сучасним дизайном та передовими технологіями. Оснащений 2.0-літровим бензиновим двигуном та електромотором із сукупною потужністю 381 к.с. Розгін до 100 км/год за 5.8 секунд. Запас ходу на електротязі — до 100 км. Стандартна комплектація включає пневмопідвіску AIRMATIC, повний привід 4MATIC та систему MBUX другого покоління. Вартість в Україні від 100 000 євро.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року Державне бюро розслідувань викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина Олександра, який на той час очолював обласний Пенсійний фонд, на незаконному збагаченні.

Також раніше "Телеграф" писав, що скандальна глава МСЕК Крупа "наварила" мільйони на подарунку від племінника. Розслідування справіи ще триває.