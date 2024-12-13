Скандальна глава МСЕК Крупа "наварила" мільйони на подарунку від племінника

Розслідування справіи ще триває

Скандальна керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу, яку заарештували за звинуваченням у незаконному збагаченні, у 2017 році отримала в дар магазин. Нерухомість подарував чиновниці її племінник.

Про це йдеться у матеріалах справи. Зазначається, що у 2017 році вартість магазина площею 103 кв. м складала понад 200 тисяч гривень.

Також у матеріалах указано, що вже під час повномасштабної війни у 2022 році Крупа продала цей магазин. Проте сума угоди була у 90 разів більша – 18 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року правоохоронці знайшли у Крупи 6 мільйонів доларів готівкою. Пізніше вона заявила, що із цієї суми її персональними коштами є лише ті, що зазначені у декларації. Інші, за словами чиновниці, належать іншим особам.

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив чиновницю під варту. 21 листопада апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила Крупу під вартою.

Раніше"Телеграф"писав про те, що у Тетяни Крупи були виявлені значні суми в польських банках. Як виявилося, сотні тисяч доларів вона поклала на рахунок ще 2022 року.