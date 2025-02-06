Эксруководительница МСЭК Татьяна Крупа записала на невестку люксовое авто: его нет ни в одной декларации

Авто стоит более 100 тысяч долларов

Высший антикоррупционный суд арестовал люксовый автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 E 2024 года выпуска, принадлежащий Екатерине Крупе — невестке главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которую поймали на многомиллионной взятке.

Mercedes-Benz GLE 400 E — премиальный кроссовер стоимостью от 100 тысяч евро, не указан ни в одной декларации семьи. В то же время, согласно декларации за 2023 год, сын главы МСЭК Александр Крупа владеет четырьмя элитными автомобилями. Об этом свидетельствуют материалы суда.

В автопарк семьи входят: Volkswagen Touareg 2013 года (премиальный внедорожник с двигателем 3.0 мощностью 245 л.с.), Audi Q7 2016 года (люксовый кроссовер стоимостью 1,1 млн грн), Audi Q8 2021 года (флагманский внедорожник) и BMW X7 2022 року выпуска (премиальный SUV за 2,2 млн грн).

Екатерина Крупа ранее занимала должность начальника управления государственной регистрации Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции в Хмельницком. Ее последняя декларация как должностного лица датирована 2022 годом.

По данным следствия, во время полномасштабного вторжения Татьяна Крупа вместе с сыном Александром и невесткой Екатериной вывезли в Польшу около 2 миллионов долларов. В настоящее время супруги Круп хранят почти 1 миллион долларов, 20 миллионов гривен и 100 тысяч евро.

Mercedes-Benz GLE

Справка. Mercedes-Benz GLE 400 E 2024 – гибридный премиальный кроссовер с современным дизайном и передовыми технологиями. Оснащен 2.0-литровым бензиновым двигателем и электромотором с совокупной мощностью 381 л.с. Разгон до 100 км/ч за 5.8 секунды. Запас хода на электротяге – до 100 км. Стандартная комплектация включает в себя пневмоподвеску AIRMATIC, полный привод 4MATIC и систему MBUX второго поколения. Стоимость в Украине от 100000 евро.

Напомним, 4 октября 2024 года Государственное бюро расследований разоблачило руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына Александра, который в то время возглавлял областной Пенсионный фонд, на незаконном обогащении.

Также ранее "Телеграф" писал, что скандальная глава МСЭК Крупа "наварила" миллионы в подарке от племянника. Расследование дела еще продолжается.