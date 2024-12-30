Які групи інвалідності залишаться в Україні після розпуску МСЕК

Групи інвалідності ніхто скасовувати не буде

Після ліквідації МСЕК (медико-соціальних експертних комісій) в Україні з’явилося багато чуток, які не відповідають дійсності. До таких належить інформація про те, що нібито буде скасовано групи інвалідності.

Про це написала адвокат Дар’я Тарасенко у Telegram. Вона наголосила, що групи інвалідності залишаться і це прописано у постанові Кабміну 1338 року.

За її словами, в Україні все ще встановлюватимуть одну з наступних груп інвалідності: І (ділиться А та Б), II або III.

До третьої групи належать люди, які мають помірний ступінь обмеження одного чи кількох критеріїв життєдіяльності.

До другої групи відносять осіб, які мають виражене обмеження критеріїв життєдіяльності особи, які призводять до зниження її працездатності.

До першої групи (А) відносяться особи з виключно високим ступенем втрати здоров’я, що призводить до необхідності отримання постійного догляду від інших осіб та нездатності до самообслуговування.

До першої групи (Б) відносяться особи з високим ступенем втрати здоров’я, що призводить до значної залежності від інших осіб у виконанні важливих соціально-побутових функцій та часткової нездатності до виконання окремих елементів самообслуговування.

Нагадаємо, що з 1 січня деякі українці зможуть оформити собі інвалідність у дистанційному режимі.