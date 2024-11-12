Триразове харчування та камера на чотирьох. Як сидить у СІЗО скандальна глава МСЕК Крупа

Затримані не стали оплачувати камери з поліпшеними умовами

Стало відомо, в яких умовах утримують керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, яку заарештували за звинуваченням у незаконному збагаченні, та депутатку Хмельницької міської ради від фракції "Європейська солідарність" Світлану Баранську, заарештовану за таким же звинуваченням. Обоє жінок знаходяться в Київському слідчому ізоляторі.

Начальник СІЗО Володимир Халавка повідомив, що обох хмельничанок утримують у звичайних камерах без поліпшених умов, пише Суспільне Хмельницький. Водночас у слідчому ізоляторі такі камери є, а перебування у них вартує приблизно 14 тисяч гривень за місяць.

Так, Крупа утримується у звичайній камері, розрахованій на чотири людини, площею 12,4 кв. метрів. Це без урахування санвузла.

Звичайна камера на чотири людини в київському СІЗО

А Баранська утримується у камері, розрахованій на п'ять людей, площею 12,9 кв. метрів. Це з урахуванням площі санвузла.

Згідно з розпорядком, щодня ув'язнені та засуджені, котрі перебувають у СІЗО, мають прогулянку тривалістю не менше однієї години. У СІЗО повідомили, що для здійснення прогулянок на корпусному відділенні №6, де утримаються Крупа та Баранська, облаштовані 12 прогулянкових двориків з розмірами: три прогулянкові дворики 49 квадратних метри, три прогулянкові дворики 42 кв. м та сім прогулянкових двориків 35 кв. м.

На побачення у Київському слідчому ізоляторі ув’язнені можуть розраховувати лише з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, не менше трьох разів на місяць. Тривалість побачення встановлюється від однієї до чотирьох годин.

Також повідомляється, що у київському СІЗО Крупа та Баранська мають триразове харчування. Меню у слідчому ізоляторі змінюють щотижня.

Крім того, у слідчому ізоляторі передбачений одяг за сезоном, але не більше двох компонентів, взуття – не більше однієї пари, труси, шкарпетки, носові хустинки, діловий костюм, спортивний костюм – по одному комплекту, спортивне взуття, кімнатні або спортивні капці – по одній парі халати та сукні, хустки, головні убори, рейтузи, пояси, бюстгальтери, марля, гігієнічні засоби, защіпки, вата, косметики не на спиртовій основі, крем для обличчя та рук, прикраси, виготовлені з некоштовних матеріалів.

Також у СІЗО є крамниці, де можна придбати харчові продукти, предмети першої потреби, інші речі та предмети. Водночас там не повідомили, як часто до обох хмельничанок навідуються родичі та знайомі та що їм передають.

Раніше"Телеграф"писав про те, що у Тетяни Крупи були виявлені значні суми в польських банках. Як виявилося, сотні тисяч доларів вона поклала на рахунок ще 2022 року.