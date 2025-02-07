Комісія визнала непридатним, а ТЦК не реагує? Що робити в такому випадку

Юрист розповів, як прискорити процес

В Україні з військового обліку виключають чоловіків, які непридатні до служби за станом здоров'я. Однак бувають випадки, коли ТЦК довгий час не надає відповіді на рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо виключення громадянина з обліку.

Як діяти в такій ситуації, пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA". Він радить звертатися безпосередньо до Центральної ВЛК (ЦВЛК), оминаючи ТЦК, який зазвичай надає стандартну відповідь про розгляд документів у штатній ВЛК.

Юрист рекомендує надсилати заяву із запитом про поточний стан розгляду вашої справи. Це дозволить прискорити процес виключення з обліку або хоча б отримати офіційну відповідь.

"Вам необхідно направити заяву до ЦВЛК із проханням надати відповідь на якому саме етапі знаходиться розгляд Вашої справи, оскільки 7 місяців — це вже дуже великий строк", — зазначив Айвазян.

Нагадуємо, що у мобільному застосунку "Резерв+" з'явилися електронні направлення на військово-лікарську комісію. Тепер за направленням необов'язково звертатися до територіального центру комплектування.

У Міністерстві оборони пояснили, як згенерувати електронне направлення. У "Резерв+" достатньо авторизуватись і подати запит — і протягом доби отримати сповіщення з усіма необхідними деталями:

номером і датою реєстрації направлення;

адресою медичного закладу;

іменем керівника ТЦК, який підписав документ.

Зазначимо, електронне направлення наразі доступне лише для військовозобов’язаних, які самостійно хочуть пройти медогляд для визначення придатності до військової служби. Це не стосується тих, хто вже отримав повістку на проходження ВЛК.

Раніше "Телеграф" писав, хто є військовозобов'язаним у 2025 році та що їм важливо знати про мобілізацію.