Чи можуть мобілізувати чоловіка з псоріазом

Щоб підтвердити діагноз, потрібно пройти обстеження та зібрати медичні довідки

Попри загальну мобілізацію, не всі військовозобов'язані громадяни можуть служити через стан здоров'я. Зокрема, не підлягають призову чоловіки з серйозними шкірними захворюваннями.

Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Серед таких хвороб, відповідно до чинного медичного регламенту:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;

псоріатична еритродермія.

Для звільнення від військової служби або отримання статусу "непридатний" військовозобов’язаний має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). На комісії важливо надати всі підтверджувальні документи, включаючи:

виписки з медичних карт;

результати аналізів;

висновки профільних лікарів, таких як дерматолог чи імунолог.

У разі відсутності належного підтвердження діагнозу, комісія може призначити додаткові обстеження, щоб ухвалити остаточне рішення.

Нагадуємо, що захворювання суглобів, кісток і м'язів, що суттєво порушують функції організму, є підставою для звільнення від мобілізації. Зокрема, не призивають з такими хворобами: інфекційні артропатії зі стійкими та значними змінами (гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера), артрози та інші ураження суглобів.

Також не мобілізують із важкою формою анкілозивного спондилоартриту. Крім цього, отримати статус "непридатний" можна через хвороби хребта зі значними порушеннями функцій (викривлення, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків тощо).

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з поганим слухом. ВЛК може визнати чоловіка непридатним у певних випадках.