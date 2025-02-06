У "Резерв+" можна згенерувати електронне направлення на ВЛК: як це працює

Сповіщення прийде протягом доби

У мобільному застосунку "Резерв+" з'явилися електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Тепер за направленням необов'язково звертатися до територіального центру комплектування (ТЦК).

У Міністерстві оборони пояснили, як згенерувати електронне направлення. У "Резерв+" достатньо авторизуватись і подати запит — і протягом доби отримати сповіщення з усіма необхідними деталями:

номером і датою реєстрації направлення;

адресою медичного закладу;

іменем керівника ТЦК, який підписав документ.

Ілюстративне зображення електронного направлення

Кому доступна послуга

Електронне направлення наразі доступне лише для військовозобов’язаних, які самостійно хочуть пройти медогляд для визначення придатності до військової служби. Це не стосується тих, хто вже отримав повістку на проходження ВЛК.

Що робити після проходження ВЛК

Всі результати медичного огляду автоматично передаються до реєстру "Оберіг". Інформація оновлюється у військово-обліковому документі в "Резерв+", тому додатковий візит до ТЦК не потрібен.

Що буде, якщо не з’явитися на ВЛК

Електронне направлення залишається активним у застосунку протягом 30 днів. Якщо людина не з’явилася на огляд у цей період, потрібно подати новий запит.

Важливо знати

Як зазначають у Міноборони, електронні направлення — це виключно добровільна послуга, ініційована користувачем.

Повістки на проходження ВЛК залишаються паперовими й надсилаються через пошту.

Також у міністерстві додали, що люди зі статусом "обмежено придатний" зобов’язані пройти повторний огляд у встановлені законом терміни, навіть якщо мають бронювання чи відстрочку.

Раніше "Телеграф" писав, чи штрафуватимуть "обмежено придатних", які не пройшли ВЛК. В Україні досі не ясно, чи дійсно вони зобов’язані проходити повторну медкомісію, чи це лише рекомендація.