Комиссия признала непригодным, а ТЦК не реагирует? Что делать в таком случае

Юрист рассказал, как ускорить процесс

В Украине из воинского учета исключают мужчин, непригодных к службе по состоянию здоровья. Однако бывают случаи, когда ТЦК долгое время не дает ответа на решение военно-врачебной комиссии (ВВК) по исключению гражданина из учета.

Как поступить в такой ситуации, пояснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA". Он советует обращаться непосредственно в Центральную ВВК (ЦВВК), обходя ТЦК, обычно предоставляющий стандартный ответ о рассмотрении документов в штатной ВВК.

Юрист рекомендует посылать заявление с запросом о текущем состоянии рассмотрения вашего дела. Это позволит ускорить процесс исключения из учета или хотя бы получить официальный ответ.

"Вам необходимо направить заявление в ЦВВК с просьбой дать ответ на каком именно этапе находится рассмотрение Вашего дела, поскольку 7 месяцев — это уже очень большой срок", — отметил Айвазян.

Напоминаем, что в мобильном приложении "Резерв+" появились электронные направления на военно-врачебную комиссию. Теперь за направлением необязательно обращаться в территориальный центр комплектования.

В Министерстве обороны объяснили, как сгенерировать электронное направление. В "Резерв+" достаточно авторизоваться и подать запрос — и в течение суток получить уведомление со всеми необходимыми деталями:

номером и датой регистрации направления;

адресом медицинского учреждения;

именем руководителя ТЦК, подписавшего документ.

Отметим, электронное направление доступно только для военнообязанных, которые самостоятельно хотят пройти медосмотр для определения пригодности к военной службе. Это не касается тех, кто уже получил повестку на прохождение ВВК.

Ранее "Телеграф" писал, кто военнообязан в 2025 году и что им важно знать о мобилизации.