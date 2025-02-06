Хто є військовозобов'язаним у 2025 році та що їм важливо знати про мобілізацію

Більшість українців не можуть виїхати за кордон

Статус військовозобов’язаного в Україні мають чоловіки та жінки, які перебувають у запасі Збройних Сил України. Це громадяни, які можуть бути мобілізовані під час дії воєнного стану.

Детальніше про це розповіли юристи. Експерти зазначають, що військовозобов’язані мають дотримуватись правил військового обліку, перебуваючи на обліку у районних територіальних центрах комплектування (ТЦК) за місцем реєстрації.

Хто вважається військовозобов’язаним у 2025 році

В Україні військовозобов'язаними вважаються чоловіки мобілізаційного віку від 25 до 60 років.

Деякі чоловіки віком від 18 до 25 років вважаються військовозобов'язаними, а саме які:

пройшли військову службу;

отримали військове звання;

мають висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) про обмежену придатність;

пройшли базову загальновійськову підготовку.

Хто не є військовозобов’язаним

Чоловіки 18–25 років, які перебувають на обліку призовників (тобто ще не проходили службу), не підлягають мобілізації.

Жінки, які не мають медичну або фармацевтичну освіти та не перебувають на військовому обліку, не є військовозобов'язаними.

Також не стосуються правила військового обліку чоловіків віком 25–60 років, які виключені з обліку на підставі закону (наприклад, за станом здоров’я чи іншими законними підставами), підкреслюють правознавці.

Обов’язки військовозобов’язаних під час воєнного стану

Під час особливого періоду військовозобов'язані мають:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання;

у разі оголошення мобілізації з’являтися до ТЦК за викликом для проходження служби;

проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) раз на рік;

мати із собою військово-облікові документи (військовий квиток або відповідний електронний документ);

дотримуватись правил військового обліку, зокрема повідомляти про зміну місця проживання чи працевлаштування.

Обмеження військовозобов’язаних

Військовозобов’язані громадяни не можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану (якщо не має на те законних підстав). Порушення правил військового обліку тягне адміністративну відповідальність, а за ухилення від мобілізації під час воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність.

Чи є виключення

Юристи зазначають, що військовозобов’язані можуть не бути призваними лише за наявності підстав для відстрочки, передбачених законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Наприклад, відстрочка може надаватися за сімейними обставинами, станом здоров’я або на період навчання.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати студента або викладача під час канікул. За українським законодавством, освітян і здобувачі освіти мають право на відстрочку.