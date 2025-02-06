Часу вистачить? Строки проходження ВЛК для "обмежено придатних" суттєво продовжать

Терміни проходження медкомісії продовжили до травня 2025 року

Термін проходження військово-лікарської комісії для громадян, визнаних "обмежено придатними" до військової служби, буде продовжено до 5 травня 2025 року. Раніше планувалося продовжити строки проходження ВЛК до 5 червня.

Про це заявив народний депутат Федір Веніславський під час трансляції в "Media Center Ukraine". За його словами, це дозволить уникнути притягнення громадян до адміністративної відповідальності та забезпечить проходження комісії тими, хто ще цього не зробив.

"Прийнято рішення розглянути законопроєкт та продовжити термін ще на три місяці для того, щоб не притягувати до адміністративної відповідальності. І для того, щоб громадяни України, хто не має інших підстав не проходити цю комісію, щоб вони пройшли її та були визнані придатними або непридатними до військової служби. Тому, так, я думаю, що на найближчих парламентських засіданнях ми розглянемо ці законопроєкти та будемо їх ухвалювати", – зазначив Веніславський.

Раніше встановлений термін проходження ВЛК спливав 5 лютого 2025 року. Водночас народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко заявляв, що громадян, які не встигли пройти ВЛК у цей період, не будуть штрафувати або оголошувати в розшук.

За його словами, є відповідна вказівка для територіальних центрів комплектування поки що не вживати жодних заходів щодо "обмежено придатних" військовозобов’язаних. Водночас це можливо лише за умови, що вони мають усі необхідні документи, які підтверджують їхній статус.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у мобільному застосунку "Резерв+" з'явилася можливість отримати електронні направлення на проходження військово-лікарської комісії.