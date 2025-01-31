Фотографії виходитимуть на ура: ТОП-3 телефони до 3500, у яких хороша камера

Огляд бюджетних телефонів з гарною камерою

Телефони з хорошою камерою зараз на вагу золота. Проте є моделі, які поєднують якісну зйомку з доступною ціною.

"Телеграф" проаналізував ринок і підготував добірку бюджетних смартфонів з якісними камерами, вартість яких не перевищує 3500 гривень.

Xiaomi Redmi A3 3/64GB — 3499 грн

Основна камера: 8 Мп;

Фронтальна камера: 5 Мп;

Ємність акумулятора: 5000 mAh.

Infinix SMART 8 2/64 — 3399 грн

Основна камера: 13 Мп;

Фронтальна камера: 8 Мп;

Ємність акумулятора: 5000 mAh.

Особливість: підвищена якість як селфі, так і звичайних фотографій завдяки покращеним характеристикам камери.

ZTE Blade A35 4/64GB — 3 499

Основна камера: 8 Мп;

Фронтальна камера: 5 Мп;

Ємність акумулятора: 5000 mAh;

Особливість: хоче і не забезпечує професійної якості, але підійде для звичайної фотозйомки.

Всі представлені моделі оснащені потужними акумуляторами на 5000 мАг, які забезпечують тривалу роботу пристрою без підзарядки.

Раніше "Телеграф" розповідав про ТОП-5 бюджетних смартфонів до 7 тисяч, з якими ви забудете про павербанки