Фотографії виходитимуть на ура: ТОП-3 телефони до 3500, у яких хороша камера
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Огляд бюджетних телефонів з гарною камерою
Телефони з хорошою камерою зараз на вагу золота. Проте є моделі, які поєднують якісну зйомку з доступною ціною.
"Телеграф" проаналізував ринок і підготував добірку бюджетних смартфонів з якісними камерами, вартість яких не перевищує 3500 гривень.
Xiaomi Redmi A3 3/64GB — 3499 грн
- Основна камера: 8 Мп;
- Фронтальна камера: 5 Мп;
- Ємність акумулятора: 5000 mAh.
Infinix SMART 8 2/64 — 3399 грн
- Основна камера: 13 Мп;
- Фронтальна камера: 8 Мп;
- Ємність акумулятора: 5000 mAh.
- Особливість: підвищена якість як селфі, так і звичайних фотографій завдяки покращеним характеристикам камери.
ZTE Blade A35 4/64GB — 3 499
- Основна камера: 8 Мп;
- Фронтальна камера: 5 Мп;
- Ємність акумулятора: 5000 mAh;
- Особливість: хоче і не забезпечує професійної якості, але підійде для звичайної фотозйомки.
Всі представлені моделі оснащені потужними акумуляторами на 5000 мАг, які забезпечують тривалу роботу пристрою без підзарядки.
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