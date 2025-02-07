Рус

Вісім областей знову сидять без світла. Де ввели графіки аварійних відключень (оновлено)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Енергосистема України пошкоджена російськими обстрілами Новина оновлена 07 лютого 2025, 08:52
Енергосистема України пошкоджена російськими обстрілами. Фото Колаж "Телеграфа"

Українців просять ощадливо використовувати електроенергію

Цього тижня в Україні почали вводити графіки аварійного відключення світла (ГАВ). Зранку у п'ятницю, 7 лютого, екстрені відключення запровадили у восьми областях.

Оновлення. В Укренерго поінформували, що 7 лютого у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях вимушено були застосовані аварійні відключення світла. ГАВ скасують одразу, як тільки це дозволить ситуація в енергосистемі.

Графіки аварійних відключень введено за вказівкою НЕК "Укренерго". Про їх запровадження на території Сумщини повідомляє "Сумиобленерго", станом на 8 годину ранку ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів.

За командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях 7 лютого знову застосовуються екстрені відключення. Про це попередили у ДТЕК.

На Кіровоградщині також діють ГАВ, повідомляється на сайті "Кіровоградобленерго". Вони діють з 7:40.

Нагадаємо, в "Укренерго" наголосили, що аварійні відключення світла повернулися в Україну виключно через наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації та передачі електроенергії. В першу чергу там, де це можливо, відключаються промислові споживачі. Енергетики додали, що ГАВ скасовуються одразу, як тільки дозволяє ситуація в енергосистемі. При цьому під час їхнього застосування, коли світло з’являється, дуже важливо дотримуватись рекомендацій щодо ощадливого споживання.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в "Укренерго" відповіли, чи вводитимуть масові графіки відключень за сильного похолодання та снігопадів. Там спростували чутки, що нібито через зниження температури повернуться графіки регулярних відключень електроенергії.

Теги:
#Світло #Відключення #Графіки відключень