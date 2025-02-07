Вісім областей знову сидять без світла. Де ввели графіки аварійних відключень (оновлено)

Українців просять ощадливо використовувати електроенергію

Цього тижня в Україні почали вводити графіки аварійного відключення світла (ГАВ). Зранку у п'ятницю, 7 лютого, екстрені відключення запровадили у восьми областях.

Оновлення. В Укренерго поінформували, що 7 лютого у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях вимушено були застосовані аварійні відключення світла. ГАВ скасують одразу, як тільки це дозволить ситуація в енергосистемі.

Графіки аварійних відключень введено за вказівкою НЕК "Укренерго". Про їх запровадження на території Сумщини повідомляє "Сумиобленерго", станом на 8 годину ранку ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів.

За командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях 7 лютого знову застосовуються екстрені відключення. Про це попередили у ДТЕК.

На Кіровоградщині також діють ГАВ, повідомляється на сайті "Кіровоградобленерго". Вони діють з 7:40.

Нагадаємо, в "Укренерго" наголосили, що аварійні відключення світла повернулися в Україну виключно через наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації та передачі електроенергії. В першу чергу там, де це можливо, відключаються промислові споживачі. Енергетики додали, що ГАВ скасовуються одразу, як тільки дозволяє ситуація в енергосистемі. При цьому під час їхнього застосування, коли світло з’являється, дуже важливо дотримуватись рекомендацій щодо ощадливого споживання.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в "Укренерго" відповіли, чи вводитимуть масові графіки відключень за сильного похолодання та снігопадів. Там спростували чутки, що нібито через зниження температури повернуться графіки регулярних відключень електроенергії.