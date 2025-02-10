Для отключений света в самый раз. ТОП-3 бюджетных смартфона с хорошей батареей

Их можно не подзаряжать долгими часами

Во время полномасштабного вторжения, когда враг регулярно обстреливает энергосистему Украины, вызывая отключения света, важно всегда оставаться на связи. А для этого пригодится смартфон с большой емкостью батареи.

"Телеграф" рассказывает о бюджетных смартфонах до 4 тысяч гривен, которые можно не подзаряжать долгими часами.

Doogee X96 Pro

Данный смартфон оборудован 8-ядерным процессором SC9863A с энергоэффективными ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 1.6 ГГц. Это весьма экономичный в плане электроэнергии процессор. При этом он дополнен батареей емкостью 5400 мА/ч, которая позволяет еще дольше оставаться на связи на одном заряде аккумулятора.

Найти такой смартфон можно по цене в районе 4 тысяч гривен.

Nokia C22

Бюджетный смартфон получил процессор Unisoc SC9863A и графический процессор IMG8322. Батарея имеет объем объем 5000 мА/ч.

Цена:4100.

ZTE Blade A55

Батарея на 5000 мАч обеспечивает длительную работу устройства. Смартфон получил 6.75-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600×720 пикселей. Имеет 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера – 13 Мп, фронтальная – 8 Мп.

Цена:3699.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о ТОП-3 телефонах до 3500, у которых хорошая камера. Есть модели, сочетающие качественную съемку с доступной ценой.