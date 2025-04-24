Усик — Дюбуа 2: чемпіонський бій перебуває під загрозою зриву

IBF втрутилася у ситуацію

Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов’язала британського чемпіона організації Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) провести захист титулу проти його вікового співвітчизника Дерека Чісори (36-13, 23 КО). Чісора в минулому бою здолав Отто Валліна.

Про це повідомив у соцмережі Х авторитетний журналіст Ден Рафаель. За інформацією джерела, Дюбуа та Чісора мають до 22 травня домовитися про деталі поєдинку, інакше буде призначено промоутерські торги.

Рафаель зазначив, що якщо "Динаміт" та "Війна" не домовляться до 22 травня, то об’єднавчий супербій Усик — Дюбуа ризикує бути скасованим. Додамо, що організація поєдинку за уніфікацію титулів має пріоритет над боями за один пояс, допоки титульний бій не відправлять на торги.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Нагадаємо, Усик і Дюбуа практично домовилися про поєдинок. У середині квітня з’явилися новини про те, що боксери готові закрити угоду, проте офіційного оголошення бою ще не було. Додамо, що Усик та Дюбуа вже виходили на ринг. Тоді титульний поєдинок завершився зі скандалом, викликавши суперечки у мережі. Очікується, що реванш між українцем та британцем відбудеться 12 липня у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі".