Люди стоять годинами у черзі. Ватикан не справляється з напливом вірян на прощанні з Папою

Базиліка Святого Петра переповнена

Ватикан відкрив двері базиліки Святого Петра на всю ніч через небачений наплив людей, які бажають попрощатися з Папою Франциском, який пішов з життя 21 квітня. Базиліку закрили лише на годину в четвер, 24 квітня, вранці для прибирання приміщення.

Протягом перших восьми з половиною годин публічного прощання понад 20 тисяч осіб віддали шану понтифіку. Люди з усього світу вишикувалися у величезну чергу, яка розтягнулася вулицею Кончіліаціоне через площу Святого Петра до Святих дверей базиліки, пише Daily Mail.

Віряни проходять головним проходом базиліки, де в простій дерев'яній труні лежить Папа Франциск. Частина вірян чекають у черзі по 3-5 годин, але нікого це не зупиняє.

"Мене навіть не хвилює, скільки часу я чекаю тут. Це просто можливість показати, як я захоплювався Франциском в його житті", — розповів мексиканець Еміліано Фернандес.

Серед тих, хто чекає в черзі, — люди різного віку та з різних країн: підлітки, родини з маленькими дітьми, черниці та прості віряни. Публічне прощання триватиме три дні. В суботу відбудеться похоронна меса за участю глав держав.

Раніше "Телеграф" також писав, як вдається так довго зберігати тіло Папи Римського до похорону. Після всіх маніпуляцій тіло Папи Франциска перевезене до собору Святого Петра, де його буде виставлено для прощання протягом трьох днів перед похованням.