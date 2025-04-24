Пенсіонерам можуть блокувати картки через борги за комуналку

Пенсіонеру з Харкова заблокували рахунок для пенсії через борг за тепло — і це законно навіть під час воєнного стану

Через борги, в тому числі і комунальні, виконавча служба може заблокувати рахунки та картки. Це стосується і карт, куди надходять пенсія та інші види соціальних виплат.

Із такою ситуацією зіткнувся пенсіонер в Харкові, який звернувся за юридичною допомогою онлайн. Йому заблокували пенсійний рахунок через борг перед тепломережами. Юрист Владислав Дерій пояснює, подібна ситуація законом не заборонена. Є два варіанти дій.

Розблокувати картку можна взявши довідку з банку та Пенсійного фонду, що ця картка використовується для нарахування пенсії і звернутися до виконавця за розблокуванням. Звернутися до виконавця за розблокування рахунку на 16 тисяч грн. Це можна зробити для будь-якого рахунку. Ця сума — подвійна мінімальна зарплата.

Пенсіонери також можуть владнати ситуацію із постачальниками комунальних послуг напряму, реструктуризувавши чи погасивши борг. Після погашення боргів, в разі скрутної ситуації з фінансами можна звернутися до Пенсійного фонду з заявою про отримання субсидії.

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