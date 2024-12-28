Чотиримісячне кошеня поставило на вуха ціле місто на Львівщині

В місті безплатно вакцинують домашніх тварин

На Львівщині у місті Дубляни безпритульне 4-місячне кошеня покусало чоловіка. Виявилося, що у тварини сказ, в одному з мікрорайонів ввели карантин, домашніх тварин провакцинують.

Про це повідомили у Львівській міськраді. Постраждалий чоловік отримує курс щеплення.

Як розповів керівник Львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини Михайло Пуківський, інцидент трапився у парковій зоні на території Львівського національного університету природокористування. Кошеня загинуло.

"Кошеня було агресивне, напало на чоловіка, вкусило його, а невдовзі померло. Лабораторно підтверджено, що у тварини був сказ. Потерпілий розпочав курс щеплення проти сказу. Також на вакцинацію скеровано людей, які контактували з твариною, зокрема, підгодовували її", — зазначив він.

Відповідно до плану ліквідації захворювання, територію в радіусі 5 кілометрів довкола місця, де мешкала тварина, визначили загрозливою зоною. Наступного тижня у Дублянах від сказу безплатно вакцинуватимуть домашніх тварин.

Для довідки: сказ – одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань всіх теплокровних тварин і людини. Він характеризується ураженням центральної нервової системи та закінчується летально. Єдиним дієвим захистом від сказу є профілактика – щорічна вакцинація домашніх улюбленців.

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