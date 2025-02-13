"Не трогайте, это Семен": мышь посреди супермаркета повеселила украинцев (видео)

Местные говорят, что неоднократно уже видели эту мышку

Жители Николаева запечатлели в местном супермаркете необычного хвостатого "посетителя". Мышь бегала прямо по торговому залу мимо товаров, пытаясь не столкнуться с людьми.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Уже вскоре грызуна прозвали Семеном и местные говорят, что он частый гость в этом магазине.

Соответствующий ролик повеселил украинцев. Хотя на нем можно заметить, что некоторых покупателей мышь довольно-таки напугала.

В комментариях под видео отметили, что уже не в первый раз замечают эту мышку.

Несмотря на то, что мыши могут быть домашними животными, они также могут быть опасны для людей и животных из-за различных заболеваний, которые они могут передавать. Одним из наиболее серьезных заболеваний, которое может быть передано мышами, является лептоспироз. Также мыши — это дизентерия, туберкулез, холера, бешенство и другие опасные инфекции. Потому наличие таких "гостей" в супермаркете, где хранятся продукты и различные бытовые товары, крайне опасно.

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