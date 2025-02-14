У Києві здають "убиту" двушку з броньованими дверима: за неї просять 4500 грн (фото)

Всього в квартирі дві кімнати та обидві без ремонту

У Дніпровському районі Києва здають квартиру без ремонту, меблів та практично без техніки. За неї хочуть отримувати щомісяця 4500 гривень.

Відповідне оголошення з’явилось на популярному українському сайті купівлі-продажу. Орендодавець зазначив, що квартира розташована у дев’ятиповерхівці на восьмому поверсі.

Площа житла – 48 м². Площа кухні — 6 м ². Загалом у квартирі дві кімнати та обидві без ремонту. Санвузол у такому ж стані. При цьому зазначено, що у квартирі встановлені броньовані двері.

"Здам довгостроково 2-кімнатну квартиру. Хазяїн. Метро Чернігівська, вул., Кіото, 3, 8/9-пов. будинку, 48/30/6 кв.м, потребує ремонту, без меблів, в квартирі є: бронедвері, склопакети, лоджія. засклена, с/в окремий, лічильники води, холодильник, телевізор, до метро 3-5 хв. пішки, вся інфраструктура. . Господар Ціна 4500 грн. + Роботящі руки", — йдеться в описі.

Поруч розташовані метро, парк, школа, дитячий садок, аптека.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кривому Розі здають трикімнатну квартиру за 2000 тисяч та гривень. При цьому одна кімната буде недоступна, оскільки вона закрита, а на ремонт у квартирі та інші мінімальні блага розраховувати також не варто.