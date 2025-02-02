"Убиту" і за великі гроші квартиру здали жінкам у Полтаві: від побаченого у них була істерика

Під батареєю була неочікувана знахідка

У Полтаві двом жінкам здали убиту квартиру. Вони були шоковані тим, що отримали за такі гроші.

Про це повідомила користувачка Тік Ток, на ім'я Аліна. Жінки провели рум-тур по квартирі та показали її стан.

Ціна такої квартири за добу становила 850 грн. На кадрах помітно, що на кухні дірка у підлозі, яку прикривав дуже брудний коврик.

Посуд, який залишив власник був також брудним. А за батареєю лежав гнилий банан. Стан підвіконня та самої батареї бажає кращого.

Стіни на кухні мають зелений колір, але і там дуже брудно. Те саме стосується і ліжка, адже воно зламане, його намагались помайструвати, але у власника це вийшло не дуже добре, тому він криво забив цвяхами.

Відео стало вірусним, тому жінки записали ще одне відео. На ньому вони продемонстрували, що в холодильнику полиці тримаються за деревʼяні кілочки, які призначені для збірки меблів.

Стан витяжки на кухні теж у жахливому стані. Від природи вона мала білий колір, проте зараз виглядає чорною.

На кухонному столі, який повністю виглядає подертим постелили скатертину. Натомість й та виявилась одноразовою.

Українці відреагували на те, як виглядає квартира та залишили у під відео коментарі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі здають треш-квартиру.