Одна кімната буде під замком: у Кривому Розі здають "убиту" трьошку (фото)

Автор оголошення зазначив, що в квартирі потрібне прибирання

У Кривому Розі здають трикімнатну квартиру за 2000 тисяч гривень. При цьому одна кімната буде недоступна, оскільки вона закрита, а на ремонт у квартирі та інші мінімальні блага розраховувати також не варто.

Відповідне оголошення з’явилось на популярному українському сайті купівлі-продажу. Автор зазначив, що у квартирі потрібне прибирання.

За розташуванням – житло знаходиться у мікрорайоні Східний-1 у дев’ятиповерхівці на п’ятому поверсі. Стан квартири орендодавець показав на світлинах.

Також в оголошенні зазначено, що у квартирі немає бойлера, холодильника та телевізора. За наданими фото можна помітити, що ванна та туалет перебувають у жалюгідному стані. Кімнати, загалом, теж.

З меблів, які потрапили на фото, — столи, стільці, табуретки, диван, ліжко та шафа в коридорі.

Оренда коштуватиме 2000 гривень і плюс комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві безкоштовно здають квартиру з туалетом посеред кімнати та горами сміття. Мешканцям потрібно буде платити лише 1000 гривень за комунальні послуги.