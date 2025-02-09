Другий поверх, але вхід із вулиці: у Львові здають специфічну квартиру, як вона виглядає

Квартира розташована поблизу центру міста

У деяких містах України здають "убиті" квартири. Вони є у Дніпрі, Харкові, Одесі, Києві – також такі квартири є і у Львові.

Відповідне оголошення опубліковано на популярному сайті купівлі-продажу. Дана квартира розташована на другому поверсі будинку у Шевченківському районі, поблизу центру міста (вулиця Ткацька). Тип будинку — "хрущовка", вхід — з вулиці по сходах.

Загальна площа – 45 м², площа кухні – 12 м², опалення – централізоване.

Квартира двокімнатна з меблями, на кухні є плита.

Усередині є меблі, газ, світло, туалет, але нема душа. У той же час у деяких місцях на стінах є пліснява.

Вартість оренди квартири – 3000 гривень. Комунальні тарифи взимку складає 1000 гривень узимку та 500 гривень – влітку.

Раніше "Телеграф" писав, що нестандартна пропозиція оренди житла з’явилася у Києві поблизу станції метро "Лук’янівська". Власники двокімнатної квартири готові віддати її у безоплатне використання орендарям із золотими руками. Умови досить прості.