В Киеве сдают "убитую" двушку с бронированными дверями: за нее просят 4500 грн (фото)

Всего в квартире две комнаты и обе без ремонта

В Днепровском районе Киева сдают квартиру без ремонта, мебели и практически без техники. За нее хотят получать ежемесячно 4500 гривен.

Соответствующее объявление появилось на популярном украинском сайте купли-продажи. Арендодатель указал, что квартира расположена в девятиэтажке на восьмом этаже.

Площадь жилья — 48 м². Площадь кухни — 6 м². Всего в квартире две комнаты и обе без ремонта. Санузел в таком же состоянии. При этом указано, что в квартире установлены бронированные двери.

"Метро Черниговская, ул., Киото, 3, 8/9-эт. дома, 48/30/6 кв.м, , требует ремонта, без мебели, в квартире есть: бронедвери, стеклопакеты, лоджия. застеклена, с/у отдельный, счетчики воды, холодильник, телевизор, до метро 3-5 мин. пешком, вся инфраструктура. . Хозяин Цена 4500 грн. + Работящие руки", — говорится в описании.

Рядом расположены метро, парк, школа, детский сад, аптека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге сдают трехкомнатную квартиру за 2000 тысячи гривен. При этом, одна комната будет недоступна, поскольку она закрыта, а на ремонт в квартире и прочие минимальные блага рассчитывать также не стоит.