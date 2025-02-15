Витримають будь-який удар: ТОП-3 смартфони до 10 000 гривень
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Огляд найкращих смартфонів, здатних витримати удари
Наявність смартфона, здатного витримати будь-які удари об поверхню, стає критично важливою, адже ремонт телефонів багатьом сьогодні може коштувати дорого.
"Телеграф" вивчив ринок мобільних телефонів та знайшов три моделі протиударних смартфонів, які коштують до 10 тисяч гривень.
Усі три моделі продаються за знижкою.
UleFone Armor 8 Pro 8/128Gb Red — 8973 грн
Корпус виготовлений з металу, має великі габарити, закруглені кути та об’ємну тильну панель. Знижка – 472 гривні (оригінальна вартість – 9445 гривень).
- Діагональ екрану: 6.1"
- Роздільна здатність дисплея: 1560x720
- Частота оновлення екрана: 60 Гц
- Кількість кольорів: 16 мільйонів
- Внутрішня пам’ять: 128 ГБ
- Оперативна пам’ять: 8 ГБ
Oukitel WP19 8/256GB Black Global — 9 789 грн
Процесор у смартфоні – Helio G95, він 8-ядерний, забезпечить гідну продуктивність у будь-яких програмах. Знижка на цей смартфон – 515 гривень (оригінальна вартість – 10 304 гривень).
- Діагональ екрану: 6.78"
- Роздільна здатність дисплея: 2400x1080
- Частота оновлення екрана: 90 Гц
- Щільність пікселів: 388 ppi
- Внутрішня пам’ять: 256 ГБ
- Оперативна пам’ять: 8 ГБ
- Слот для картки пам’яті:
- Підтримка карток пам’яті: microSD до 256 Гб
Doogee S89 8/128GB Black (Global) — 9889 грн
Оригінальна вартість – 10 409 гривень, знижка – 520 гривень.
- Діагональ екрану: 6.3"
- Роздільна здатність дисплея: 2340x1080
- Частота оновлення екрана: 60 Гц
- Кількість кольорів: 16 мільйонів
- Щільність пікселів: 480 ppi
- Внутрішня пам’ять: 128 ГБ
- Оперативна пам’ять: 8 ГБ
- Процесор: Helio P90
- Кількість ядер: 8
- Частота процесора: 2.1 ГГц
Раніше "Телеграф" писав про ТОП-3 бюджетні смартфони з гарною батареєю.