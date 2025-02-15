Витримають будь-який удар: ТОП-3 смартфони до 10 000 гривень

Огляд найкращих смартфонів, здатних витримати удари

Наявність смартфона, здатного витримати будь-які удари об поверхню, стає критично важливою, адже ремонт телефонів багатьом сьогодні може коштувати дорого.

"Телеграф" вивчив ринок мобільних телефонів та знайшов три моделі протиударних смартфонів, які коштують до 10 тисяч гривень.

Усі три моделі продаються за знижкою.

UleFone Armor 8 Pro 8/128Gb Red — 8973 грн

Корпус виготовлений з металу, має великі габарити, закруглені кути та об’ємну тильну панель. Знижка – 472 гривні (оригінальна вартість – 9445 гривень).

Діагональ екрану: 6.1"

Роздільна здатність дисплея: 1560x720

Частота оновлення екрана: 60 Гц

Кількість кольорів: 16 мільйонів

Внутрішня пам’ять: 128 ГБ

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

Oukitel WP19 8/256GB Black Global — 9 789 грн

Процесор у смартфоні – Helio G95, він 8-ядерний, забезпечить гідну продуктивність у будь-яких програмах. Знижка на цей смартфон – 515 гривень (оригінальна вартість – 10 304 гривень).

Діагональ екрану: 6.78"

Роздільна здатність дисплея: 2400x1080

Частота оновлення екрана: 90 Гц

Щільність пікселів: 388 ppi

Внутрішня пам’ять: 256 ГБ

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

Слот для картки пам’яті:

Підтримка карток пам’яті: microSD до 256 Гб

Doogee S89 8/128GB Black (Global) — 9889 грн

Оригінальна вартість – 10 409 гривень, знижка – 520 гривень.

Діагональ екрану: 6.3"

Роздільна здатність дисплея: 2340x1080

Частота оновлення екрана: 60 Гц

Кількість кольорів: 16 мільйонів

Щільність пікселів: 480 ppi

Внутрішня пам’ять: 128 ГБ

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

Процесор: Helio P90

Кількість ядер: 8

Частота процесора: 2.1 ГГц

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