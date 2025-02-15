Выдержат любой удар: ТОП-3 смартфона до 10 000 гривен

Обзор лучших смартфонов, способных выдержать удары

Наличие смартфона, способного выдержать любые удары о поверхность, становится критически важным, ведь ремонт телефонов многим сегодня может обойтись дорого.

"Телеграф" изучил рынок мобильных телефонов и нашел три модели противоударных смартфонов, которые стоят до 10 тысяч гривен.

Все три модели продаются по скидке.

UleFone Armor 8 Pro 8/128Gb Red — 8973 грн

Корпус произведен из металла, имеет крупные габариты, закругленные углы и объемную тыльную панель. Скидка — 472 гривны (оригинальная стоимость — 9445 гривен).

Диагональ экрана: 6.1"

Разрешение экрана: 1560x720

Частота обновления экрана: 60 Гц

Количество цветов: 16 миллионов

Внутренняя память: 128 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Oukitel WP19 8/256GB Black Global — 9 789 грн

Процессор в смартфоне — Helio G95, он 8-ядерный, обеспечит достойную производительность в любых программах. Скидка на данный смартфон — 515 гривен (оригинальная стоимость — 10 304 гривен).

Диагональ экрана: 6.78"

Разрешение экрана: 2400x1080

Частота обновления экрана: 90 Гц

Плотность пикселей: 388 ppi

Внутренняя память: 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Слот для карты памяти: Есть

Поддержка карт памяти: microSD до 256 Гб

Doogee S89 8/128GB Black (Global) — 9889 грн

Оригинальная стоимость — 10 409 гривен, скидка — 520 гривен.

Диагональ экрана: 6.3"

Разрешение экрана: 2340x1080

Частота обновления экрана: 60 Гц

Количество цветов: 16 миллионов

Плотность пикселей: 480 ppi

Внутренняя память: 128 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Процессор: Helio P90

Количество ядер: 8

Частота процеcсора: 2.1 ГГц

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