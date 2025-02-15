Выдержат любой удар: ТОП-3 смартфона до 10 000 гривен
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Обзор лучших смартфонов, способных выдержать удары
Наличие смартфона, способного выдержать любые удары о поверхность, становится критически важным, ведь ремонт телефонов многим сегодня может обойтись дорого.
"Телеграф" изучил рынок мобильных телефонов и нашел три модели противоударных смартфонов, которые стоят до 10 тысяч гривен.
Все три модели продаются по скидке.
UleFone Armor 8 Pro 8/128Gb Red — 8973 грн
Корпус произведен из металла, имеет крупные габариты, закругленные углы и объемную тыльную панель. Скидка — 472 гривны (оригинальная стоимость — 9445 гривен).
- Диагональ экрана: 6.1"
- Разрешение экрана: 1560x720
- Частота обновления экрана: 60 Гц
- Количество цветов: 16 миллионов
- Внутренняя память: 128 ГБ
- Оперативная память: 8 ГБ
Oukitel WP19 8/256GB Black Global — 9 789 грн
Процессор в смартфоне — Helio G95, он 8-ядерный, обеспечит достойную производительность в любых программах. Скидка на данный смартфон — 515 гривен (оригинальная стоимость — 10 304 гривен).
- Диагональ экрана: 6.78"
- Разрешение экрана: 2400x1080
- Частота обновления экрана: 90 Гц
- Плотность пикселей: 388 ppi
- Внутренняя память: 256 ГБ
- Оперативная память: 8 ГБ
- Слот для карты памяти: Есть
- Поддержка карт памяти: microSD до 256 Гб
Doogee S89 8/128GB Black (Global) — 9889 грн
Оригинальная стоимость — 10 409 гривен, скидка — 520 гривен.
- Диагональ экрана: 6.3"
- Разрешение экрана: 2340x1080
- Частота обновления экрана: 60 Гц
- Количество цветов: 16 миллионов
- Плотность пикселей: 480 ppi
- Внутренняя память: 128 ГБ
- Оперативная память: 8 ГБ
- Процессор: Helio P90
- Количество ядер: 8
- Частота процеcсора: 2.1 ГГц
Ранее "Телеграф" писал о ТОП-3 бюджетных смартфонах с хорошей батареей.