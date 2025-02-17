П’ять років за крадіжку штор: на Житомирщині винесли вирок домушнику

Штори та килими з чужого дому довели до тюрми

За крадіжку домашнього текстилю під час воєнного стану житель Житомирщини отримав п'ять років позбавлення волі. Чоловік вночі проник до чужого помешкання та викрав штори, тюлі, карнизи й килими.

Загальна сума викраденого майна становила трішки більше ніж 3,5 тисячі гривень. Про це йдеться у вироку Любарського районного суду Житомирської області.

Крадіжка сталася ще 5 квітня 2024 року близько десятої вечора у селищі Любар. Зловмисник пошкодив замок на вхідних дверях веранди та проник до будинку. З кімнати він виніс шість штор, три тюлі, три металеві карнизи та два килими.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та повернув усе викрадене майно власниці. Потерпіла не висувала до крадія жодних матеріальних претензій.

Суд призначив чоловікові п'ять років в'язниці, але замінив покарання на рік випробувального терміну. За цей час він має регулярно приходити для реєстрації до органу пробації та сповіщати про зміни свого місця проживання чи роботи.

Крім того, крадій має заплатити близько 8 тисяч гривень за проведені експертизи його відбитків пальців та оцінку вартості викраденого.

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