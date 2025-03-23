Пізніше, ніж в інших регіонах: коли почнуться весняні канікули в школах Дніпра

У більшості регіонів канікули почнуться 24 березня

Весняні канікули у школах Дніпра триватимуть з 31 березня по 6 квітня 2025 року. Учні матимуть тиждень для відпочинку, щоб набратися сил перед завершальним етапом навчального року.

Про це повідомив департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Канікули — це не лише час для розваг, а й можливість провести дні з користю, відпочити, зайнятися улюбленими справами або відвідати родину.

Крім того, школярам радять набратися сил та натхнення перед завершення навчального року 2024-2025. Учнів закликають бути обережними під час прогулянок та дотримуватись правил безпеки, зважаючи на воєнний стан.

Батькам радять нагадати дітям про важливість дотримання комендантської години та реагування на сигнали повітряної тривоги.

У Дніпрі весняні канікули пройдуть у звичному режимі, без перенесення дат. У департаменті побажали школярам гарного настрою, активного відпочинку та позитивних вражень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли почнеться та наскільки довгим буде період весняних канікул у школярів Львова.