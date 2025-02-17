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У Ворохті суд покарав чоловіка за напад на військового на блокпосту

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Конфлікт із військовими
Конфлікт із військовими. Фото Колаж "Телеграфу"

Судили обвинуваченого за двома статтями

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області визнав винним мешканця Ворохти, який 4 липня 2024 року на блокпосту напав на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловіка оштрафували на 180 200 гривень.

Про це стало відомо з вироку суду від 12 лютого 2025 року. За матеріалами справи, інцидент стався у Ворохті, де військовий ніс службу на блокпосту.

У результаті конфлікту зловмисник застосував фізичну силу, завдавши потерпілому тілесних ушкоджень.

Під час судового розгляду військовослужбовець та його адвокат не були присутні, однак подали письмове клопотання, в якому погодилися на укладення угоди про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період) та ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю або групою осіб). Як покарання обвинуваченому призначили штраф у розмірі 180 200 гривень.

Зазначається, якщо жодна зі сторін не подасть апеляцію, вирок набуде законної сили найближчим часом.

Рішення суду

Нагадуємо, 4 липня 2024 року прикордонники разом із військовими Верховинського районного ТЦК та СП тимчасово розгорнули блокпост на в'їзді у Ворохту. Там проводили перевірку документів. Це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

Приблизно 300 людей зібралися біля будівлі Ворохтянської селищної ради, щоб висловити свою незгоду. Пізніше частина мітингувальників вирушила до блокпоста з вимогою прибрати його. Місцеві жителі заявили, що військові відлякують туристів.

На місці виникла сварка між місцевими мешканцями та військовими. Під час конфлікту одного з військовослужбовців побили. Чоловіка доправили до лікарні, де лікарі діагностували у нього хімічний опік та легкі забої обличчя.

Окрім побиття, фігуранти справи пошкодили автомобіль, яким користувався потерпілий військовий.

У серпні 2024 року правоохоронні органи повідомили про підозру групі мешканців міста Ворохта на Прикарпатті, які брали участь у конфлікті зі співробітниками Верховинського районного ТЦК і СП.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі розгорівся скандал через нічний візит ТЦК до квартири. Правоохоронців "виперли" з помешкання, але вони мають свою версію подій.

Теги:
#Конфлікт #Ворохта #Вирок суду #ТЦК